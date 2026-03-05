El sector inmobiliario de Emiratos siente el impacto de la guerra, pero apunta a mayor crecimiento en el futuro

Agentes del sector inmobiliario que trabajan en Emiratos Árabes Unidos ven con optimismo la situación del mercado cara al futuro próximo, a pesar del conflicto que está afectando a la zona desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos el pasado sábado. Responsables de agencias instaladas en Dubai hace años apuntan que el interés por invertir en la región va a seguir aumentando y ni siquiera con la situación actual se han cancelado muchas operaciones.

Miguel Colominas, propietario de la inmobiliaria World Class Properties que opera desde Dubai hace tres años, explica que después del primer impacto inicial por el inicio de la guerra la situación actual en el emirato es de "casi absoluta normalidad". En cuanto al mercado inmobiliario, la mayoría de los clientes está "a la expectativa" y en su caso apenas se han caído un par de operaciones por la crisis.

En su opinión, tras este primer impacto la situación va a volver a la normalidad muy rápido y apunta que los inversores españoles van a seguir interesados en invertir en un mercado que le ofrece seguridad jurídica y un buen retorno de la inversión, frente al "ambiente hostil" que detecta en España contra los inversores.

"Lo que está ocurriendo ahora es coyuntural y los que llevamos tiempo viviendo en la zona lo sabemos. Dubai no va a perder atractivo turístico e inmobiliario, aunque ahora es normal que se viva un período de cierta espera. Creo que en un mes, aproximadamente habremos vuelto a la normalidad", concluye Colominas.

El análisis de la situación es muy similar por parte de Jesús Jiménez, responsable de la inmobiliaria Altamira Dubai, quien coincide en indicar que la situación en el país es de aparente normalidad y señala que no se ha producido un parón importante en lo que se refiere al interés por realizar operaciones en el mercado de Emiratos.

"Dubai se ha convertido en el refugio de inversores de muchas partes del mundo como Rusia, India, China o Estados Unidos. Incluso hace muy poco tiempo se cerró una operación muy importante con un millonario iraní que adquirió un edificio entero en la ciudad", explica Jiménez.

En su opinión, el crecimiento del sector volverá a acelerarse cuando la situación en la región se estabilice, ya que "Dubai es el lugar al que miran todas las fortunas del mundo". Jiménez apunta que donde sí que puede retraerse la inversión en otros países de la zona como Qatar y Arabia Saudí, aunque ya actualmente se encuentran muy lejos del desarrollo que ha experimentado Emiratos. "Están como veinte años por detrás de Dubai", señala.

El sector inmobiliario en Dubai movió en torno a los 118.000 millones de dólares en 2025, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior.

Ambiente tenso desde hace meses

Desde la inmobiliaria Omnya, que trabaja con propiedades en Emiratos desde su sede en Platja d'Aro (Girona) en colaboración con socios locales, su director Ismael Kiloul explica que el ambiente en la región es tenso desde hace meses, pero eso no ha supuesto una paralización de los desarrollos que se están realizando en el país ni un bloqueo de las operaciones en curso. "Nos preocupa que esta situación se pueda prolongar, pero no solo por lo que pase en el sector inmobiliario, sino por el país en sí", indica Kiloul.

En esta inmobiliaria de la costa Brava cuentan con clientes interesados en Oriente Medio tanto extranjeros como españoles y con perfiles muy diversos, ya que hay tanto inversores como profesionales que se van a vivir a la región o jubilados. "También trabajamos con propiedades para distintos niveles adquisitivos, porque pueden encontrarse tanto pisos de lujo como otros a precios muy parecidos a los que tenemos en el mercado local", apunta Kiloul.

Colominas coincide en señalar que los inversores en propiedades en Dubai responden a todo tipo de perfiles "desde autónomos a funcionarios, pasando por empresarios o emprendedores". Uno de los atractivos para los inversores es la seguridad jurídica del país y la posibilidad de obtener un retorno de la inversión en torno al 6,5% anual a través del alquiler. "El inversor se está yendo de España ante el ajuste que está haciendo el gobierno español sobre la propiedad privada y Dubai va a seguir siendo un lugar muy atractivo para invertir", señala el propietario de World Class Properties.