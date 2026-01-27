Dubái invertirá 22.760 millones de euros en ampliar su distrito financiero

La ciudad emiratí de Dubái invertirá más de 100.000 millones de dirhams (22.760 millones de euros) para, con el horizonte de 2040 en mente, ampliar su centro financiero internacional. Detrás de esta decisión se encuentra la creciente demanda para instalarse en el recinto por parte de empresas extranjeras, lo que ha llevado al límite la capacidad de las instalaciones actuales.

Así pues, según Bloomberg, este centro financiero multiplicará por dos su tamaño en virtud de la gran inversión prevista. En concreto, a través de un nuevo distrito llamado Zabeel, se añadirán 17,7 millones de metros cuadrados a los 11,8 millones ya existentes.

Con datos del primer semestre del año pasado, en la zona operan más de 7.700 empresas distintas que dan empleo a unas 48.000 personas. Pero, una vez completadas las seis fases del plan, podrán instalarse 42.000 empresas y 125.000 trabajadores.

Además, este parque financiero en una de las principales ciudades de Emiratos Árabes contará con edificios residenciales, un centro de innovación de startups, un campus de inteligencia artificial, una academia para la formación en educación financiera y un museo.

No se trata del único desarrollo previsto en la urbe, pues se prevé también la apertura del Dubai Design District, que busca combinar experiencias residenciales, culturales, comerciales y hoteleras.