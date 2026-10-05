Sídney abre a los fabricantes internacionales la renovación de sus trenes

Sídney ha puesto en marcha la renovación de una de las principales flotas de su red de cercanías y ha abierto la puerta a fabricantes internacionales, en una operación que supone el primer gran pedido de un programa de 6.800 millones de euros para renovar su red suburbana durante las próximas tres décadas.

Por el momento, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur ha abierto ya el proceso —hasta el 10 de noviembre— para seleccionar a las compañías que competirán por el diseño y fabricación de 445 nuevos coches de dos pisos, destinados a sustituir a los veteranos trenes Tangara que circulan por la ciudad desde finales de los años ochenta y que representan aproximadamente una cuarta parte de la flota de Sydney Trans.

El concurso puede tener una lectura española, dada la presencia de CAF en Australia, donde ya ha cerrado contratos ferroviarios precisamente con el estado de Nueva Gales del Sur. La apertura del proceso a fabricantes internacionales sitúa al grupo español entre las compañías con experiencia suficiente para competir por la nueva flota de Sídney, aunque deberá cumplir el requisito de generar al menos el 50% del contrato en Australia.

Junto a esta condición, que persigue reforzar la capacidad industrial del país, las autoridades australianas también quieren aprovechar la enorme cartera de pedidos que se abre —unos 1.600 coches durante treinta años— para volver a fabricar trenes localmente. Así, los nuevos vehículos se producirán en una planta pública que se construirá al norte de Sídney y que será operada por el fabricante seleccionado.