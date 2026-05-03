Singapur pone en venta un terreno comercial y residencial con capacidad para 1.300 viviendas

La Autoridad de Reurbanización Urbana (URA) de Singapur tiene en marcha una licitación para vender un terreno comercial en la zona de Bayshore Drive, que está situado en las proximidades de una estación de metro y cuenta con autorización para albergar un total de 1.280 viviendas.

La licitación está abierta hasta el próximo 15 de julio. Para poder presentarse al concurso, la URA exige que los licitadores presenten un depósito que ascienda al 5% de la cantidad ofertada. El depósito se devolverá, al término de la licitación, a los ofertantes que no sean seleccionados.

Las ofertas tendrán una validez de cuatro semanas a partir de la fecha de presentación indicada, no obstante la URA podrá prorrogar la validez de las ofertas por un período adicional no superior a dos semanas.

La selección de la oferta ganadora se basará en el precio de venta ofrecido, pero el licitador no está obligado a aceptar la oferta más alta. El ofertante que resulte ganador deberá pagar el precio de venta ofrecido y el impuesto sobre bienes y servicios.

El 25% del precio y de los impuestos correspondientes deberán de ser abonados dentro de los 28 días siguientes a la aceptación de la oferta por parte de la URA. El 75% restante deberá pagarse dentro de los 90 días siguientes a la aceptación de la oferta.