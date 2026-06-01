Softbank se convierte en la mayor cotizada de Japón impulsada por la IA

SoftBank Group se ha convertido ya en la mayor empresa cotizada de Japón, después de que sus acciones se hayan revalorizado por encima del 14% al cierre de la sesión de la Bolsa de Tokio, impulsando su capitalización hasta rozar los 49 billones de yenes (unos 263.000 millones de euros), superando la del gigante automotriz Toyota.

De este modo, la revalorización del conglomerado nipón liderado por Masayoshi Son, cuyas acciones alcanzan hoy un nuevo precio récord de 8.541 yenes, suma en lo que va de año un 85%. Esta vertiginosa subida refleja las expectativas generadas en relación con sus apuestas en materia de inteligencia artificial, en particular sobre OpenAI, que ultima su esperado debut bursátil.

El pasado otoño, las acciones de Softbank sufrieron un castigo sustancial cuando la compañía desveló que liquidaba su posición en Nvidia para apostar por OpenAI. No obstante, cerró el pasado año multiplicando sus ganancias un 335% gracias a la rentabilidad de sus inversiones en IA, especialmente en la compañía de Sam Altman.

En concreto, la firma destacó que, al cierre del ejercicio fiscal, la inversión acumulada de SoftBank en OpenAI ascendía a casi 30.000 millones de euros, con un valor razonable por encima de los 68.000 millones de euros, y plusvalías acumuladas de cerca de 39.000 millones de euros. Además, el pasado mes de febrero la compañía nipona comprometió otros 26.000 millones de euros para la startup liderada por Sam Altman, con los que su participación en OpenAI se elevará hasta los 56.000 millones de euros. Se trata, aproximadamente, de una participación del 13% en el creador de ChatGPT.