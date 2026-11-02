Suiza destina 7.500 millones para renovar la nube para su administración
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El gobierno helvético busca cinco proveedores para combinar servicios internacionales con plataformas que mantengan los datos más sensibles dentro del país
Con la vista puesta en la construcción de una nueva nube para la administración, Suiza ha abierto una de las mayores contrataciones tecnológicas de Europa: las autoridades del país helvético consignarán hasta 7.500 millones de euros a este proceso, en el que involucrará a cinco proveedores.
Se trata de una cuantía que marca el techo de gasto previsto, pues el contrato funcionará como un gran acuerdo marco en el que el Estado, los cantones y los municipios podrán contratar capacidad de almacenamiento, programas y otros servicios a medida que los necesiten, y solo pagarán por los recursos utilizados.
El proyecto se divide en tres niveles. El primero, dotado con hasta 2.150 millones de euros, permitirá contratar servicios de nube pública ofrecidos a escala internacional y contará con dos adjudicatarios; mientras el segundo, con idéntica dotación y destinatarios, se centra en otra nube con mayores exigencias de control y cuyos datos deberán almacenarse y procesarse íntegramente en Suiza.
El último bloque, el mayor, podrá movilizar hasta 3.200 millones de euros para crear y explotar una nube privada dentro de los propios centros de datos federales, destinada a la información y las aplicaciones más sensibles; un contrato que se entregará a una sola empresa.
Las empresas interesadas pueden solicitar su participación hasta el próximo 18 de diciembre, y la previsión es que los contratos se adjudiquen a finales del verano del año que viene.
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