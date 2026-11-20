En las aguas de Gallipoli, en la costa jónica del sur de Italia, donde el ayuntamiento proyecta un puerto deportivo de más de 400 amarres

Gallipoli, una ciudad costera del sur de Italia, quiere abrir espacio a más de 400 embarcaciones de recreo con una nueva dársena. Y, para financiar esa nueva marina en el mar Jónico, el ayuntamiento ha pedido al gobierno un total de setenta millones de euros de cara a llevar a cabo las obras que permitan proteger ese tramo del litoral.

El plan municipal pasa por concentrar los nuevos amarres al sur del casco histórico, donde se levantaría la marina, mientras que, en la zona norte, el objetivo es mejorar las instalaciones que ya prestan servicio a los barcos en la actualidad.

De hecho, el alcalde, Flavio Fasano, enmarca ambas actuaciones en una estrategia para desarrollar la náutica de recreo y los cruceros en paralelo a la pesca. Tanto es así que su propuesta combina la renovación del litoral de Scirocco con un paseo peatonal junto al agua, y la aspiración de "crear un polo importante para las embarcaciones que hagan escala en Gallipoli".

Por el momento, la mejora de las dársenas actuales cuenta con 9,2 millones de euros de fondos de cohesión, enfocados hacia la necesaria adecuación de las instalaciones y el refuerzo de su seguridad. No obstante, la nueva marina requiere otro recorrido presupuestario dentro de la apuesta por el desarrollo del turismo náutico ligado a los yates.