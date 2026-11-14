Emiratos desvela el diseño de su nuevo puerto para superyates

La primera marina con resort integrado de Emiratos Árabes Unidos está más cerca de abrir sus puertas. Tras una inversión que supera los 5.000 millones de dólares, el emirato más septentrional, Ras Al Khaima, tendrá que esperar hasta otoño del año que viene para estrenar una dársena que, tras una pequeña rebaja del proyecto, ofrecerá 98 amarres para yates de hasta 85 metros de eslora dentro de una isla artificial que funcionará como un complejo turístico de alta gama.

Render del nuevo puerto deportivo en Emiratos Árabes Unidos | Wynn Resorts

Conectado con un hotel de 70 plantas —la torre más alta del emirato conocido por su exuberante belleza natural y su rico patrimonio cultural—, el puerto estará rodeado de todo tipo de servicios de ocio y entretenimiento. Por el día, bares y restaurantes y bares, un spa con centro de belleza, una docena de piscinas y una playa de 420 metros servirán de esparcimiento para los visitantes, que, además, podrán recorrer una zona comercial de 15.000 metros cuadrados con las mejores boutiques de lujo del mundo. Esta oferta se combina con una animada vida nocturna, discoteca incluida, además de un teatro y un club de playa.

Mientras Wynn sigue avanzando con el proyecto, acaba de desvelar el diseño del nuevo puerto, que ha sido desarrollado en colaboración con Marina Solutions International (MSI) siguiendo los más altos estándares internacionales. Alrededor de una dársena circular protegida, con los atraques distribuidos de forma radial y una profundidad máxima de cinco metros, frente a los barcos se desplegarán paseos, terrazas, restaurantes y alojamientos, además de servicios de asistencia para capitanes y tripulaciones.

Nuevo puerto deportivo en Emiratos Árabes Unidos | Wynn

El puerto, que estará gestionada por el operador especializado en grandes yates IGY Marinas, se integrará en un desarrollo de más de sesenta hectáreas y 1.530 alojamientos.