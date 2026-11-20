DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
O poder de matar
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Por que estades á procura de me matar?”
(Xoán 7:19)
Unha das preguntas máis impresionantes que Xesús fixo. Os relixiosos, os que sempre queren mandar, os que queren pasar por enriba de Deus... son os destinatários; as cousas non cambiaron moito: seguimos atopando persoas no poder que non admiten que ninguén se lle suba ás barbas, eles sempre teñen que mandar. E isso é máis que peligroso, no só na vida, senón moito máis na vida espiritual.
Quen cre ser quén de controlar a Deus non vai a deterse diante de nada nin de ninguén.
Ata que chegue o día no que teñan que estar diante do Xuiz con maíscula, o mesmo Señor Xesús. Entón, desgraciadamente para eles, será outro conto.
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