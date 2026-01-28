Arabia Saudí se suma a Emiratos y asegura a Irán que su país no será base de ataques

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha conversado por teléfono con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para asegurarle que su país no servirá como base de ningún ataque bélico. Se suma así, por tanto, a la declaración de Emiratos Árabes, que también ha dejado claro que no permitirá que su "espacio aéreo, territorio o aguas" se utilicen para acciones militares contra Irán.

En medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que esta semana anunció el despliegue de su portaaviones USS Abraham Lincoln en aguas del Índico, el príncipe heredero de Arabia Saudí ha reafirmado su "respeto a la soberanía" de Irán y ha rechazado actuaciones bélicas en la zona. Es más, ha animado a las partes a que "resuelvan sus diferencias a través del diálogo"

A la vista de la postura de Emiratos y Arabia, aliados de Estados Unidos en la región, las opciones de adentrarse en el golfo Pérsico pasan por utilizar aguas de Qatar o Kuwait —otros socios estadounidenses— o bien por perpetrar un eventual ataque desde Omán o Irak.

En días pasados, Trump ya reveló que las autoridades iraníes "quieren pactar" una solución a esta escalada, pues "han llamado muchas veces" para tratar de buscar un acuerdo. Con todo, no ha desterrado la opción de la intervención militar, y ha llegado a asegurar que la armada que ha enviado a la zona es "más grande" que la desplegada para irrumpir en Venezuela.

Por su parte, el jefe del aparato judicial iraní ya anunció que su país demandará a Estados Unidos y a Israel por su responsabilidad en las protestas que concluyeron con la muerte, oficialmente, de unas 3.000 personas.Y es que, como ha dicho, ambos países están "implicados" en los disturbios que tuvieron lugar "como planificadores, instigadores, provocadores o perpetradores", de modo que deben someterse a la acción de la justicia y "compensar" los daños causados en propiedades públicas y privadas.