Trump amenaza con "dar una paliza" a Irán y hace rebotar el petróleo

La frágil tregua entre Irán y Estados Unidos está siendo sometida hoy a un nuevo test de estrés, y con ella los mercados. La reacción de Trump ante el ataque sorpresa lanzado por Teherán contra instalaciones estadounidenses en Jordania, anticipando que les costará "una brutal paliza", ha hecho rebotar una vez más el petróleo, que vuelve a situarse por encima de los 90 dólares.

En concreto, el rebrote de las hostilidades ha provocado un nuevo auge del precio del Brent, el crudo de referencia para Europa, que ha llegado a encarecerse hasta un 7,2% respecto del cierre de ayer y a alcanzar los 90,17 dólares. En el caso del West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, su coste roza los 85 dólares tras subir un 6,9% en comparación con el precio marcado en el cierre anterior.

El renovado encarecimiento del petróleo y la creciente incertidumbre sobre la resolución del conflicto en Oriente Próximo se produce a pocas horas de que conozca la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés; una cita sobre la cual los analistas coinciden a la hora de anticipar que no habrá cambios.

En su anterior reunión, decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, aunque varios de sus miembros ya plantearon la conveniencia de una subida de los tipos de interés debido a las presiones inflacionarias.

Ataque en Jordania

Esta madrugada se produjo un importante ataque contra la base aérea y el cuartel general del ejército estadounidense en Jordania; una acción reivindicada por la Guardia Revolucionaria de Irán, que ya anticipado que se mantendrá en resistencia "mientras continúen las amenazas".

Si bien las fuerzas armadas jordanas ha asegurado que todos los misiles fueron "interceptados y derribados", al igual que ha hecho el ejército de Estados Unidos, se ha roto la especie de tregua que reinaba en la región desde el pasado viernes.

A la vista de lo sucedido, Trump ha asegurado a Fox que golpeará "duro" a Irán, que "recibirá una paliza" por lo sucedido en Jordania.