Trump suspende los ataques contra Irán para intentar una nueva negociación

Los rostros del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende volver a sentarse a negociar con Irán. Así es que, tras dos semanas de ataques diarios, ha ordenado cancelar los bombardeos, para dar una nueva oportunidad a la negociación con la reapertura del estrecho de Ormuz de nuevo sobre la mesa.

No obstante, en una entrevista concedida al portal Axios, el magnate republicano ha dejado claro que retomará "la acción militar contundente" si las conversaciones no dan resultado en poco tiempo. "O avanza rápido o no avanza en absoluto", ha zanjado las preguntas en relación al tiempo que concederá a la vía diplomática.

Y es que, según ha explicado, esta pausa en los ataques obedece a que no ha querido desoír las peticiones de sus aliados en Oriente Próximo, que le habrían pedido dar otra oportunidad a la negociación. "Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: No dispares", ha verbalizado el inquilino de la Casa Blanca, antes de dar por hecho que Irán quiere llegar a un acuerdo.

Esas son, según ha dicho, las razones por las cuales el pasado viernes dio la orden de pausar los ataques, a pesar de que se había inclinado por retomar las operaciones de combate a gran escala contra la república islámica.

Reunión con Netanyahu

Además, a pocas horas de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avanzado el cariz del encuentro.

Si el premier del país hebreo anticipaba que el octavo cara a cara entre ambos durante el segundo mandato del estadounidense serviría para abordar las vías que permitan "garantizar la seguridad" de su país, Trump lo ha resumido así: "Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido".

Estas palabras se producen casi dos meses después de que trascendiera que el presidente de Estados Unidos había llegado a llamar "puto loco" a Netanyahu, al no poder contener los ataques del dirigente israelí contra Irán o Líbano a pesar de las treguas firmadas.

"Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", habría llegado a sostener Trump, .