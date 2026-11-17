Turquía quiere que la energía nuclear cubra el 11% de su demanda eléctrica en el horizonte de 2040, y sigue buscando socios para ampliar el programa que comenzó de la mano de Rusia. Así, mientras ultima la puesta en marcha del primer reactor de Akkuyu, en la costa mediterránea, la empresa pública turca encargada de desarrollar nuevas centrales ha suscrito un acuerdo con una filial de la ingeniería canadiense AtkinsRéalis para estudiar la viabilidad de una planta con varios reactores.

En concreto, la empresa analizará, antes de que finalice el año próximo, el mejor emplazamiento para las instalaciones, la adaptación de los reactores al terreno y las necesidades de infraestructuras; teniendo en cuenta también el coste de la central, los modos de financiación y la aportación de proveedores turcos.

Este acercamiento entre Turquía y Canadá llega prácticamente en vísperas de que la central de Akkuyu comience a producir electricidad en su primera unidad. Cuando sus cuatro reactores estén operativos, sumará 4.800 megavatios, lo que equivale al 3,8% de toda la potencia eléctrica instalada en el país, de modo que le permitirá reducir su dependencia del gas importado.

Para el país que dirige Mark Carney, el acuerdo abre un mercado potencial para sus reactores de agua pesada, una tecnología que el gobierno canadiense quiere exportar y que, de hecho, ya está generando electricidad en otros cinco países. Nueve reactores Candu, un diseño que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada para refrigerar el motor y moderar la reacción nuclear, funcionan en Argentina, China, Corea del Sur, India y Rumanía, además de Canadá.