Turquía licita la modernización del ferrocarril hacia Georgia por 960 millones de euros

El tren Ankara–Kars, durante una parada en Erzincan, en el este de Turquía

Turquía ha abierto a empresas de todo el mundo el concurso para modernizar el ferrocarril que conecta el este del país con Georgia.

Con este movimiento, Ankara pretende, según la documentación pública, renovar y electrificar este corredor, de unos 660 kilómetros, de cara a que se puedan sustituir los trenes actuales, que funcionan con diésel, por vehículos eléctricos.

El objetivo, por tanto, es mejorar así el transporte de mercancías en una ruta que enlaza Europa con Asia Central a través del mar Caspio; prácticamente en paralelo a la inversión que está llevando a cabo Georgia para modernizar una de las principales rutas comerciales entre los dos continentes, el denominado Corredor Medio.

Se trata de una ruta que conecta China y Asia Central con Europa atravesando el Caspio, Azerbaiyán y Georgia antes de alcanzar el mar Negro, o Turquía, y su importancia ha ido aumentando a medida que las distintas tensiones geopolíticas han ido obligando a diversificar las rutas comerciales euroasiáticas.

En el caso de Turquía, las obras previstas en el corredor tienen un coste estimado de unos 960 millones de euros, que se dividirán entre el Banco Mundial —aporta unos 575 millones—, el Banco Asiático de Inversión —cubre unos 218— y el gobierno del país, que contribuye con los últimos 165. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 22 de diciembre para presentar sus ofertas técnicas y económicas.