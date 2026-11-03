El sobrecoste energético de la UE por el cierre de Ormuz supera los 127.000 millones de euros

Más de 127.000 millones de euros. Es el sobrecoste que la Unión Europea ha tenido que afrontar por los combustibles fósiles a causa del cierre del estrecho de Ormuz a partir de la irrupción militar de Estados Unidos e Israel en Irán el pasado 28 de febrero.

Con esta cifra sobre la mesa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ilustrado el coste económico de la dependencia energética del bloque, que se traduce no solo en una importación de petróleo y gas, sino también de las perturbaciones de los mercados. Y ese argumento le ha llevado a reforzar su conclusión: la necesidad de superar esa vulnerabilidad apostando por la energía limpia.

"Quiero dejarlo absolutamente claro. Europa mantendrá el rumbo. Mantendremos nuestros objetivos y respaldaremos nuestras industrias limpias", ha recalcado la jefa del ejecutivo comunitario, desde el convencimiento de que la estrategia verde europea necesita estabilidad regulatoria y garantías a largo plazo.

De hecho, a pesar de las dificultades que atraviesa la industria europea, la conservadora alemana se ha reafirmado en el acuerdo sobre el objetivo climático para 2040, que contempla un recorte de emisiones del 90% tras haber invertido desde 2021 más de 1,2 billones de euros en apoyar la conversión de la actividad productiva.

¿Respuesta al eje francoalemán?

Estas declaraciones llegan apenas dos semanas después de que los líderes de Alemania y Francia emitieran un comunicado conjunto para presionar a la Comisión Europea de cara a lograr una flexibilización de las condiciones impuestas —ya atenuadas— a la automoción dentro del viejo continente.

En concreto, Friedrich Merz y Emmanuel Macron reclaman mantener la comercialización de coches de combustión más allá de 2035 sin obligar a los fabricantes a compensar las emisiones y apuestan por lograr un "mejor equilibrio entre los objetivos climáticos y la competitividad industrial".