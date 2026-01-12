La UE aprueba la creación de una empresa conjunta de Iberdrola y EDF en Brasil

La Comisión Europea ha aprobado a la entrada de EDF Brasil (Electricité de France) en el accionariado de la empresa brasileña Energética Augas da Pedra (EAPSA), que actualmente es controlada por la empresa Neoenergía, que a su vez es propiedad de la eléctrica española Iberdrola.

De esta forma, EDF Brasil y Neonergía constituyen una joint venture para gestionar EAPSA, una empresa que se dedica a la generación de electricidad a través de la central hidroeléctrica UHE Dardanelos, en el estado de Mato Grosso (Brasil), y la gestión de líneas de transmisión en la misma región para transportar la energía generadas en la citada central.

A través de una resolución, la Comisión concluye que la operación notificada no plantearía problemas de competencia, dado su "limitado impacto" en el Espacio Económico Europeo. La operación notificada se examinó mediante el procedimiento simplificado de examen de concentraciones.