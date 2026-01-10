Iberdrola concluye su mayor proyecto de línea de transporte eléctrico en Brasil

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, ha concluido la energización del último tramo del proyecto Alto Paranaíba, marcando así la finalización de las obras de una de las mayores iniciativas de transporte eléctrico de Brasil.

En virtud de esta infraestructura, aumentará significativamente la capacidad de transmisión de energía entre el norte del estado de Minas Gerais y São Paulo.

Al respecto, la empresa ha destacado que las obras se completaron con más de 15 meses de antelación respecto al plazo establecido y requirieron una inversión cercana a los 4.200 millones de reales (alrededor de 669 millones de euros).

El lote Alto Paranaíba fue adjudicado en subasta y comprende una infraestructura de gran envergadura, con 1.600 kilómetros de líneas de transporte, 3.250 torres y seis subestaciones, consolidándose como el mayor proyecto de este tipo desarrollado por Neoenergia.