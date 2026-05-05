La UE estrecha la colaboración con Japón en IA, tecnología cuántica y chips

La Unión Europea y Japón apuestan por profundizar en la cooperación, que ya vienen desarrollando, en materia de regulación, investigación e industria referida a sectores como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, los semiconductores, la infraestructura digital y las plataformas en línea. Ambas partes acordaron nuevas medidas en esta línea durante una reunión del Consejo de Asociación Digital UE-Japón, celebrada en Bruselas.

Los objetivos de las medidas aprobadas son mejorar los flujos transfronterizos de datos, impulsar las identidades digitales interoperables y reforzar la cooperación en materia de investigación, regulación de plataformas e infraestructura digital, al tiempo que aportarán beneficios tangibles para los ciudadanos y las empresas.

Por parte europea asistió a la reunión la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, mientras que Japón envió a sus ministros Hisashi Matsumoto (Transformación Digital) y Yoshimasa Hayashi (Asuntos Interiores y Comunicación).

En materia de datos, ambas partes acordaron poner en marcha un grupo de trabajo sobre la estrategia para mejorar la interoperabilidad de los marcos de política de datos, ayudando a impulsar la competitividad y la innovación. En identidad digital, un exitoso proyecto piloto sobre identidades digitales interoperables demostró que el uso transfronterizo es técnicamente posible, incluso cuando los marcos de gobernanza y las arquitecturas técnicas difieren.

Investigación conjunta en la IA

Como referentes en IA fronteriza, la UE y Japón están trabajando juntos para garantizar que las tecnologías emergentes sirvan al bien público al tiempo que mantienen su ventaja competitiva. Japón va a asociarse a la iniciativa Horizonte Europa, que acelerará la investigación conjunta también en ámbitos digitales como la IA. Además, ambas partes se comprometieron a firmar un acuerdo de cooperación para profundizar la colaboración en la investigación y la innovación en materia de IA, así como en la seguridad de esta tecnología.

En lo que se refiere a ciencia y tecnología cuánticas, la UE y Japón acogieron con satisfacción la puesta en marcha del proyecto conjunto de investigación Q_Neko, que reúne a socios de ambas partes para avanzar en entornos de computación híbrida y explorar soluciones habilitadas cuánticamente en áreas como ciencia de materiales, reducción de CO2, redes de comunicación, dinámica de fluidos y análisis de imágenes satelitales.

En el apartado de infraestructura digital y normalización, ambas partes analizaron la seguridad y resiliencia de los cables submarinos y los proyectos de conectividad indopacífica y ártica. También acogieron con satisfacción los avances del proyecto conjunto de investigación sobre la red 6G, que contribuye a reforzar el liderazgo europeo y japonés en esta tecnología.

Semiconductores

En cuanto a los semiconductores, la UE y Japón confirmaron su intención de abordar los retos que plantean las políticas y prácticas no relacionadas con el mercado, así como las dependencias de la cadena de suministro en sectores críticos. También alentaron una mayor exploración de las oportunidades de investigación colaborativa en tecnologías de semiconductores de próxima generación.

Como parte de los debates, ambas partes acordaron comenzar a trabajar en nuevos ámbitos, incluidos los videojuegos y las estrategias audiovisuales. La próxima reunión del Consejo de Asociación Digital se celebrará en Tokio en 2027.