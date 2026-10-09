La UE pacta con China reducir su exportación de coches híbridos

La Unión Europea y China comienzan a avanzar de cara a resolver las tensiones comerciales que atravesaban. Tras dos jornadas de negociación en Pekín, los primeros anuncios se centran en la reducción de las importaciones de coches híbridos, el recorte de aranceles para determinados productos y la cooperación en torno a los minerales críticos.

"Hemos alcanzado un entendimiento compartido para moderar las exportaciones de China de vehículos híbridos e híbridos enchufables a la Unión Europea. Esto abre una perspectiva de recorte de las exportaciones de China en más de la mitad", ha destacado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, al tiempo que ha puesto en valor una rebaja de aranceles que permitirá a los europeos ahorrar al menos 225 millones de euros en tasas. Entre los productos seleccionados aparecen el aceite de oliva, el calzado y algunas piezas para automóvil, si bien el dirigente comunitario ha evitado dar todos los detalles hasta que el acuerdo sea revisado por el Consejo Europeo de la próxima semana.

Tras esta primera fase de reuniones, iniciadas a final de junio y orientadas a obtener "resultados tangibles" en otoño, el comisario y el ministro chino de Comercio volverán a reunirse en enero para hacer balance sobre lo acordado y explorar nuevos acercamientos.

El objetivo de este diálogo era relajar la tensión entre el bloque de los Veintisiete y el gigante asiático, a fin de reequilibrar los intercambios comerciales.

En esa línea, el ministerio de Comercio chino ha emitido un comunicado para señalar el acercamiento logrado en lo relativo a los coches híbridos, mientras plantea avanzar en los vehículos eléctricos negociando compromisos de precios o subvenciones a la producción en Europa como alternativa a los aranceles. Además, deja constancia de su disposición a mantener el mecanismo conocido como canal verde para expedir licencias de exportación de tierras raras de manera más ágil a la UE, en línea con el compromiso adquirido de mejorar la previsibilidad y la estabilidad de las cadenas globales de industria y suministro.

Relacionado Las restricciones de China a las tierras raras comprometen casi seis billones de euros al año

A mayores, destaca el acuerdo para aumentar la exportación de artículos sanitarios a Europa y el compromiso de explorar de manera conjunta las vías adecuadas para levantar las restricciones impuestas al comercio de productos cárnicos tras el brote de lengua azul, así como la apuesta por un refuerzo del diálogo en relación con los controles a las exportaciones.