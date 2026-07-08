Urbaser desembarca en Emiratos Árabes con una planta de reciclaje en Abu Dabi

Urbaser entra en Emiratos con la construcción y operación de una planta de reciclaje en Abu Dabi

La empresa española Urbaser ha logrado su primer contrato en Emiratos Árabes Unidos con la adjudicación de la construcción y operación de una planta de clasificación de residuos y recuperación de materiales en Abu Dabi.

La adjudicación supone la entrada de la compañía en el mercado emiratí de soluciones medioambientales y refuerza su presencia en Oriente Medio, donde ya desarrolla proyectos en Baréin y Omán.

El contrato incluye tanto la construcción de la infraestructura, que será ejecutada íntegramente por Urbaser, como su explotación durante un periodo de cinco años. La gestión se realizará a través de una empresa conjunta participada en un 60% por Urbaser y en un 40% por Tadweer.

La multinacional se impuso en un proceso de licitación internacional en el que participaron algunas de las principales compañías del sector. Ninguna de las partes ha revelado el importe económico del contrato.

La futura planta tendrá capacidad para procesar 400.000 toneladas de residuos al año, repartidas entre 200.000 toneladas de residuos domésticos y otras 200.000 de residuos industriales y comerciales.

El director general de Tratamiento de Urbaser, Rafael Guinea, destacó que la instalación incorporará inteligencia artificial y tecnologías de clasificación automatizada para optimizar la recuperación de materiales y garantizar el suministro de combustible a una futura planta de valorización energética de residuos.

Asimismo, señaló que esta operación representa "el primer hito" de los futuros proyectos que la compañía espera desarrollar junto a Tadweer con el objetivo de impulsar la economía circular en la región.