Emiratos construirá un oleoducto para evitar el estrecho de Ormuz en sus exportaciones

Emiratos Árabes Unidos ha decidido construir un nuevo oleoducto, que recorrerá el país de este a oeste, a fin de evitar el tránsito de los petroleros por el estrecho de Ormuz y esquivar así el bloqueo impuesto por Irán al tráfico marítimo en el golfo Pérsico.

Según la agencia de noticias oficial emiratí, esta importante operación estará en funcionamiento en 2027, tal y como se le trasladó al príncipe heredero de Abu Dhabi durante la reunión de los órganos de dirección de la petrolera estatal.

Esta infraestructura, según sus cálculos, permitirá a la refinería de Abu Dhabi duplicar su capacidad de exportación de hidrocarburos a través del puerto de Fujairah, ubicado antes del estratégico paso de Ormuz.

El objetivo de la empresa es acelerar la ejecución del proyecto lo máximo posible, dada la creciente demanda energética global que está elevando los precios del petróleo y la necesidad de diversificar las rutas de exportación del crudo.