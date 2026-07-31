El Vaticano cerró 2025 con un patrimonio neto al alza por la revalorización de su oro y sus inmuebles
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Gestiona 4.281 inmuebles en Italia y otros 1.200 en Londres, París, Ginebra y Lausana a través de sociedades de propiedad exclusiva
El Vaticano cerró 2025 con un patrimonio neto de 2.686 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,4% con respecto al ejercicio anterior, según el informe de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el ente que se ocupa de gestionar las propiedades y fondos del pequeño Estado.
Tras esta mejora de las cifras se encuentra tanto la revalorización del oro físico de la cartera (+40,8 millones) como el incremento del valor de los inmuebles (+39,2 millones) y la contribución positiva de la apreciación de los valores (+16,3 millones).
En concreto, la mencionada Administración gestiona en Italia 4.281 inmuebles, a los que se suman otros 1.200 en Londres, París, Ginebra y Lausana a través de sociedades de propiedad exclusiva.
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