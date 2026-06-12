El Papa, obligado a retrasar su salida de España por un problema en su avión: tendrá que volver a Roma en el Falcon del rey

El papa con el rey en el aeropuerto de Tenerife

El vuelo de Iberia que debía despegar desde el Aeropuerto Tenerife Norte en la tarde de este viernes con el Papa para su vuelta a Roma finalmente no podrá despegar. En su lugar, se enviará otra aeronave desde Madrid para completar el trayecto.

Tras recibir el aviso de problemas técnicos a bordo, León XIV ha abandonado el avión con tranquilidad y se ha desplazado hasta el interior del aeropuerto, hasta un edificio anexo a la terminal.

Si bien inicialmente estaba previsto solucionar la incidencia para que la aeronave pudiese despegar, la compañía ha precisado que las labores de reparación durarían bastante, por lo cual el rey Felipe VI le ha cedido el uso de su Falcon para regresar al Vaticano.

Mientras el avión no llega a Tenerife, el sumo pontífice se encuentra junto al monarca, además de otras autoridades nacionales y locales, además del presidente de la Conferencia Episcopal Española.