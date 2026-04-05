Más volatilidad en los mercados y pérdida de empleos, riesgos de la adopción de la IA en las finanzas

Un informe realizado por la Agencia del Consumidor Financiero de Canadá (FCAC) advierte sobre los riesgos y señala las oportunidades que suponen para este sector el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos tiempos, Entre las amenazas más destacadas se apunta al aumento de la volatilidad en el mercado, la pérdida de empleos por la automatización de funciones y la proliferación de fraudes cada vez más sofisticados.

El estudio recoge las conclusiones de diferentes talleres de trabajo en los que participaron distintos expertos a lo largo de los últimos meses. Según el mismo, más del 90% de las entidades financieras están reconsiderando sus sistemas de verificación de voz para tratar de evitar los fraudes que se cometen mediante la clonación de la voz de los clientes.

El estudio también apunta que la adopción efectiva de la IA requiere una inversión considerable de capital, experiencia e infraestructura, por lo que la falta de inversión en este terreno limita la capacidad del sector para detectar ciberamenazas, fraude, delitos financieros y riesgos sistémicos emergentes.

En cuanto al impacto operativo, el rápido crecimiento de la IA puede magnificar el impacto de las interrupciones internas del sistema, los incidentes que dañan la reputación y las filtraciones de datos. Los riesgos de blanqueo de capitales también pueden aumentar, ya que las instituciones suelen tener acceso solo a fragmentos de las redes delictivas que abarcan los mercados de capitales, los casinos, los proveedores de servicios de pago y los flujos transfronterizos.

Otro de los aspectos a los que puede afectar el uso masivo de la IA es a la volatilidad del mercado. Muchos algoritmos y modelos de negociación basados en IA se entrenan con datos similares, lo que puede intensificar la volatilidad del mercado, especialmente a corto plazo. Si los modelos de negociación basados en IA se mueven de forma coordinada, esto podría provocar cambios procíclicos en los mercados financieros durante periodos de tensión. Los mercados de renta variable y los derivados negociados en bolsa son posibles áreas de vulnerabilidad.

Empleos amenazados

En lo que se refiere al empleo en el sector financiero, la automatización mediante IA puede afectar al 54% de los empleos, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. El estudio apunta que si bien las transformaciones tecnológicas históricamente han creado nuevos roles, la velocidad sin precedentes del avance de la IA sugiere que el desplazamiento podría ocurrir más rápido que la recapacitación de la fuerza laboral, creando un período de transición crítico.

El impacto en el empleo también se sentirá en las empresas de manufactura, comercio minorista, transporte, servicios profesionales y otros sectores que conforman la columna vertebral de la economía canadiense. Esta disrupción plantea riesgos sistémicos para las instituciones financieras, particularmente en términos de un mayor riesgo crediticio para las personas y empresas afectadas. Esto podría conducir a una economía en forma de K, donde algunos prosperan y otros enfrentan oportunidades cada vez menores, un escenario en el que los prestamistas podrían enfrentar un mayor riesgo de impago.

Identidad digital segura

Otro de los aspectos que destaca el informe es que Canadá, al igual que la mayoría de los países, carece de una identidad digital segura adoptada universalmente, lo que supone un riesgo de exposición de la identidad en los procesos de incorporación de clientes, los canales de consumo y los entornos de trabajo remoto. "La IA permite crear deepfakes eficaces con información mínima, a menudo obtenida a través de las redes sociales. El auge de estas tácticas ha incrementado la importancia de la identificación y autenticación digital seguras" concluye el informe.