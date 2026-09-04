Volkswagen deja el futuro de Seat en el aire a partir de 2030

Tubos de escape de un vehículo Volkswagen en las instalaciones de un fábrica de la marca.

El consejo de supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado por unanimidad el plan de reestructuración con el que, a través de recortes y una reorientación de las inversiones, el fabricante alemán pretende adaptarse a los nuevos retos del sector.

Pero este plan, que contempla destinar unos 135.000 millones de euros a inversiones de capital e investigación y desarrollo y llevar a cabo un ajuste de la plantilla mundial de la compañía de hasta 100.000 puestos de trabajo, no concreta todavía el futuro de Seat.

En un mercado fuertemente afectado por la competencia china, la compañía germana reconoce que su capacidad productiva en Europa supera la demanda, por lo que formula el cierre de cuatro plantas en Alemania entre 2031 y 2034. Sin embargo, todavía no ha tomado una decisión sobre si la producción en Martorell continuará a partir de 2029.

Seat y Cupra

"En el contexto actual, con una regulación cada vez más exigente, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos, hacen que este análisis para seguir invirtiendo en la marca Seat sea cada vez más complejo", ha reconocido la empresa, partidaria de evaluar tanto el mercado como las directrices sobre emisiones de la Comisión Europea antes de tomar una decisión.

Entretanto, los lanzamientos previstos para 2027 se mantienen. Es el caso de las versiones microhíbridas de los Seat Ibiza y Arona.

De hecho, un comunicado de Seat puntualiza que la eventual retirada de la marca no tendría por qué conllevar la desaparición de la empresa, que también fabrica Cupra. De hecho, Markus Haupt, CEO de ambas insignias, ha destacado que la segunda es "el principal motor de crecimiento de la compañía".

Reestructuración

En su plan de reestructuración, Volkswagen también prevé una importante reducción de la complejidad de su gama. Para 2035, el grupo plantea reducir alrededor de un 50% su cartera de modelos y aproximadamente un 75% la complejidad de su oferta, con el objetivo de concentrar volúmenes en un menor número de vehículos y aprovechar economías de escala.

El principal objetivo financiero pasa por alcanzar en 2030 una facturación anual equivalente a nueve millones de vehículos vendidos y un margen operativo del 9%, lo que supondría un resultado operativo de aproximadamente 31.000 millones de euros.