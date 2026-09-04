El plan de reestructuración de Volkswagen recibe la confianza de la bolsa

Pocas horas después de aprobar su plan de reestructuración, que prevé el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania y el recorte de hasta 100.000 empleos, el mercado reaccionaba aupando las acciones del fabricante de automóviles germano Volkswagen.

En concreto, los títulos de Volkswagen subían un 6% en los primeros compases de la sesión de este viernes en la bolsa de Frankfurt, y se situaban en los 80,94 euros por acción.

El plan diseñado por la dirección que encabeza Oliver Blume, que cuenta con el visto bueno de la bolsa, responde a la necesidad imperiosa de reducir costes, eliminar duplicidades y ganar competitividad frente al empuje de los fabricantes chinos y el impacto de los aranceles internacionales.

Además de cerrar plantas en Alemania, Volkswagen deja a Seat fuera de la planificación estratégica del consorcio para 2030 consorcio sitúa a Cupra como el verdadero motor de crecimiento y eje de negocio para la filial española. La desaparición gradual de Seat permitiría simplificar la oferta comercial del grupo, que prevé reducir a la mitad su catálogo global de modelos —de 150 a 75— y recortar un 75% las opciones de equipamiento.

No obstante, estos planes todavía están pendientes de su aprobación interna.