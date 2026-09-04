El plan de reestructuración de Volkswagen recibe la confianza de la bolsa
Mercados
El grupo afrontaba el inicio de la sesión de la bolsa de Frankfurt con una subida moderada del valor de sus títulos
Pocas horas después de aprobar su plan de reestructuración, que prevé el cierre de hasta cuatro plantas en Alemania y el recorte de hasta 100.000 empleos, el mercado reaccionaba aupando las acciones del fabricante de automóviles germano Volkswagen.
En concreto, los títulos de Volkswagen subían un 6% en los primeros compases de la sesión de este viernes en la bolsa de Frankfurt, y se situaban en los 80,94 euros por acción.
El plan diseñado por la dirección que encabeza Oliver Blume, que cuenta con el visto bueno de la bolsa, responde a la necesidad imperiosa de reducir costes, eliminar duplicidades y ganar competitividad frente al empuje de los fabricantes chinos y el impacto de los aranceles internacionales.
Además de cerrar plantas en Alemania, Volkswagen deja a Seat fuera de la planificación estratégica del consorcio para 2030 consorcio sitúa a Cupra como el verdadero motor de crecimiento y eje de negocio para la filial española. La desaparición gradual de Seat permitiría simplificar la oferta comercial del grupo, que prevé reducir a la mitad su catálogo global de modelos —de 150 a 75— y recortar un 75% las opciones de equipamiento.
No obstante, estos planes todavía están pendientes de su aprobación interna.
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