Von der Leyen quiere aplazar a marzo la decisión sobre apostar por el Made in Europe

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han apostado por que la preferencia europea selectiva se limite solo a ciertos sectores estratégicos que así se definan, pero, en todo caso, dejan este planteamiento para la cumbre formal de líderes del próximo mes de marzo.

En la cita informal de hoy entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, centrada en la competitividad europea frente al empuje de potencias como Estados Unidos y China, los dos más altos cargos de Bruselas han trasladado un mensaje de urgencia y han fijado un calendario político claro para transformar el debate estratégico en medidas legislativas concretas en las próximas semanas.

"Transformaremos los resultados del debate de hoy en compromisos concretos en el Consejo Europeo de marzo. Después nos centraremos en la ejecución. Y quiero ser claro: en 2026, Europa cumplirá. Lo hicimos en defensa el año pasado; lo haremos en competitividad este año", ha señalado el socialista portugués durante una rueda de prensa al término de la cumbre.

Y es que uno de los requisitos necesarios para pasar de un mercado aún fragmentado hacia un verdadero "mercado único", con horizonte 2026-2027, supone dotarse de un marco jurídico común que permita a las empresas operar en los 27 Estados miembro bajo un único conjunto de normas, reduciendo costes y barreras regulatorias.

Por ello, Von der Leyen ha anunciado que presentará en el Consejo Europeo de marzo una hoja de ruta y un plan de acción con calendario, objetivos y plazos concretos, que constará de cinco pilares "responder a la ambición de reforzar la competitividad".

Una Europa, un mercado

La primera pata del plan será la reducción de la carga administrativa, sobre lo que Von der Leyen ha recordado que ya hay diez paquetes legislativos en marcha, y ha instado a acelerar su aprobación porque suponen 15.000 millones de euros al año para las empresas y la economía del bloque comunitario.

Además, la Comisión acometerá una revisión profunda del acervo comunitario y actuará contra el gold plating, es decir, las capas adicionales que los Estados miembro añaden a la legislación europea y que, señala, generan 27 marcos distintos.

Dos velocidades

Otro pilar será la construcción de un verdadero mercado único, que Von der Leyen ha vinculado a la necesidad de completar la primera fase de la Unión de Ahorros e Inversiones —integración de mercados, supervisión y titulización— antes de junio.

Si para entonces no hay avances suficientes, la Comisión considerará recurrir a la cooperación reforzada, permitiendo que al menos nueve Estados miembro avancen más rápido. "Prefiero que participen los 27, pero como último recurso existe la cooperación reforzada", ha advertido.

En este contexto se enmarca también el denominado régimen 28, por el que podría crearse una empresa en 48 horas y de forma digital bajo una única norma válida en toda la Unión. Un instrumento que, según ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario, también podría activarse mediante cooperación reforzada si no hay acuerdo entre los socios comunitarios.

Mercado eléctrico

El tercer pilar será el mercado energético único e incluirá un calendario para reforzar infraestructuras y redes transfronterizas y avanzar en la adopción del paquete legislativo sobre redes actualmente en negociación, además de abrir el debate sobre el diseño del mercado eléctrico, ya que, según ha admitido la presidenta, existe una discusión intensa sobre el sistema de fijación de precios, por lo que en marzo presentará distintas opciones sobre una posible reforma.

Un cuarto eje combinará el impulso digital e industrial. La futura Ley de redes digitales facilitará determinadas fusiones en telecomunicaciones para reforzar la inversión, y en abril la Comisión revisará las normas sobre concentraciones para tener en cuenta la competencia global y permitir la creación de "campeones europeos" capaces de competir a escala internacional.

Además, antes del próximo Consejo Europeo, la Comisión propondrá una Ley de aceleración industrial que incorporará una "preferencia europea" para sectores estratégicos basada en un análisis económico sólido.