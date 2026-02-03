Walmart alcanza por primera vez el billón de euros de capitalización

La capitalización bursátil de Walmart alcanzaba este martes un récord de 1 billón de dólares (845.000 millones de euros), convirtiéndose así en la primera empresa del sector de distribución minorista en lograr este hito. Las acciones de la empresa de Arkansas llegaban a subir hasta un 2,28% tras la apertura del Nasdaq, lo que permitía a la compañía superar por primera vez el umbral billonario.

Los títulos del gigante estadounidense de la distribución minorista comenzaron a cotizar el pasado 9 de diciembre en el Nasdaq Stock Market (Nasdaq), después de haberse negociado durante 53 años en el New York Stock Exchange (NYSE), protagonizando así la mayor `fuga` al mercado electrónico desde la bolsa de Nueva York.

Los títulos de Walmart, que siguen negociándose en el Nasdaq bajo el símbolo WMT, suben desde entonces un 11%, aunque acumulan una revalorización de alrededor del 15% en 2026.

Pocas empresas alcanzan esa cifra

Hasta la fecha, solo un puñado de empresas no relacionadas con la tecnología han logrado alcanzar, aunque sea momentaneamente, una valoración del al menos 1 billón de dólares, incluyendo el holding inversor Berkshire Hathaway, dirigido hasta finales de 2025 por Warren Buffett, las petrolera Saudí Aramco y Petrochina, así como la farmacéutica Eli Lilly.

Entre las empresas más valiosas, Nvidia es por el momento la única en haber alcanzado una capitalización de al menos 5 billones de dólares, mientras que Apple y Microsoft llegaron a superar los 4 billones de dólares el año pasado y Alphabet lo logró en enero de 2026.