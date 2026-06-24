Enrique Zumalabe gana el Premio Juan Ramón Jiménez con "Gramática del desorden"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y alcalde del municipio, Gustavo Cuéllar, en la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez.

El poeta onubense Enrique Zumalabe ha sido distinguido este martes con el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2026 por su obra Gramática del desorden, en un acto celebrado en la iglesia del monasterio de Santa Clara de Moguer.

El galardón, dotado con 25.000 euros y la publicación del poemario por la Diputación de Huelva, ha sido entregado por el presidente de la Diputación, David Toscano, y el alcalde de Moguer y presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Gustavo Cuéllar.

Durante el acto, Toscano ha subrayado que se trata de la primera vez que un autor de la provincia de Huelva recibe este premio en sus más de cuatro décadas de historia, lo que ha calificado como un hito cultural para el territorio.

El responsable provincial ha destacado además que este reconocimiento “confirma que la tierra de Juan Ramón Jiménez sigue siendo un espacio fértil para la creación literaria”, en referencia al legado del poeta moguereño y Premio Nobel.

El jurado ha distinguido "Gramática del desorden" por su reflexión sobre el paso del tiempo y la búsqueda de sentido en un contexto marcado por la incertidumbre. La obra, según el acta, destaca por su equilibrio entre emoción y forma, y por ofrecer un retrato generacional atravesado por la melancolía y la vitalidad.

En total, el certamen ha recibido 1.031 obras procedentes de distintos países, de las cuales 955 fueron admitidas tras el proceso de validación, consolidando al premio como uno de los más relevantes de la poesía en lengua española.

El Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, impulsado por la Diputación de Huelva, se ha consolidado como una de las principales referencias del panorama poético en español. A lo largo de 46 ediciones, ha convertido a Moguer en un punto de encuentro cultural entre Europa e Iberoamérica.

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Moguer han destacado el valor del premio como instrumento para preservar y proyectar el legado del poeta Juan Ramón Jiménez, así como para reforzar el vínculo cultural entre ambas orillas del Atlántico.