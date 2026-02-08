El escándalo de Epstein se cobra la dimisión del jefe de gabinete de Starmer

Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado su dimisión en medio del escándalo generado por los vínculos del exembajador en Estados Unidos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Así pues, el jefe de gabinete de Starmer asume la culpa por haber designado a Mandelson para el cargo de embajador. "Fue un error. Mandelson ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política", ha justificado a través de una carta publicada por los medios británicos.

"Yo aconsejé al primer ministro que efectuara este nombramiento y asumo la plena responsabilidad por este consejo", ha añadido McSweeney antes de pedir a la opinión pública que recuerde por encima de todo "a las mujeres y a las niñas arruinadas por Jeffrey Epstein", cuyas voces "han permanecido desatendidas desde hace demasiado tempo".

Reacción política

El primer ministro británico ha agradecido a McSweeney sus servicios al partido Laborista. "En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo, ganamos una mayoría aplastante en las elecciones y nos dio la oportunidad de cambiar el país".

Por contra, la líder de la oposición, Kimi Badenoch, ha considerado insuficiente la dimisión y ha exigido que se depuren responsabilidades al más alto nivel. "Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias y terribles decisiones. Pero nunca lo hace. Una vez más, con este primer ministro, la culpa es de otro", ha indicado a través de las redes sociales.

Situación de Mandelson

Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, también está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

En los documentos de Epstein aparecen tres pagos a Mandelson —entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido— de 25.000 dólares enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.