Registran viviendas del exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein
escándalo
Está siendo investigado por revelar al empresario información sensible sobre el rescate de 500.000 millones de euros que acabaría aprobando la UE
La policía de Londres ha llevado a cabo dos registros en viviendas propiedad de Peter Mandelson, quien fuera embajador británico en Estados Unidos y de quien han salido a la luz documentos que lo relacionan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Mandelson, que acaba de abandonar las filas del Partido Laborista británico y que llegó a ser comisario europeo de Comercio antes del brexit, está siendo investigado por si pudo revelar a Epstein información sensible sobre el rescate de 500.000 millones de euros que finalmente aprobó la UE. Entre los archivos del empresario ya fallecido figuran tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido perdón a las víctimas de Epstein y se ha comprometido a "defender la integridad de la vida pública". "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas", ha asegurado.
