Registran viviendas del exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

La policía de Londres ha llevado a cabo dos registros en viviendas propiedad de Peter Mandelson, quien fuera embajador británico en Estados Unidos y de quien han salido a la luz documentos que lo relacionan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Mandelson, que acaba de abandonar las filas del Partido Laborista británico y que llegó a ser comisario europeo de Comercio antes del brexit, está siendo investigado por si pudo revelar a Epstein información sensible sobre el rescate de 500.000 millones de euros que finalmente aprobó la UE. Entre los archivos del empresario ya fallecido figuran tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido perdón a las víctimas de Epstein y se ha comprometido a "defender la integridad de la vida pública". "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas", ha asegurado.