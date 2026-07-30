España envía el ejército a Ceuta para mantener la seguridad tras la avalancha migratoria

En medio de un nuevo episodio de crisis migratoria en Ceuta, con la entrada de miles de personas tanto por mar como por tierra procedentes de Marruecos, el gobierno de España ha decidido enviar al ejército para apoyar a la Guardia Civil, cuya presencia también se ha visto incrementada, en la tarea de mantener la seguridad.

Mientras se prevé que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desplace mañana hasta Ceuta, el ministerio de Interior ha anunciado el despliegue de unos 150 guardias civiles adicionales, una cuantía ligeramente inferior a la de policías nacionales que acudirán de forma excepcional a la zona, y ha ampliado tanto el dispositivo marítimo como el aéreo con más embarcaciones, drones de vigilancia y un helicóptero.

Y es que la entrada masiva de hoy es la mayor en los últimos cinco años, después de que en mayo de 2021 unas 8.000 personas cruzaran a territorio español debido a la decisión de Marruecos de relajar las medidas de control.

De hecho, en este contexto, la Comisión Europea ha ofrecido a España enviar asistencia financiera, técnica y operativa, incluso a través de Frontex, para "controlar la situación" en Ceuta; mientras el comisario europeo de Interior y Migración ha asegurado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que adopten "medidas inmediatas" que pongan fin a las "peligrosas travesías" hacia la ciudad autónoma.

Diez personas ahogadas

Una de las consecuencias que deja esta avalancha de migrantes procedentes de Marruecos entrando en suelo español por tierra y por mar se cuantifica en vidas humanas: por el momento se han recuperado del agua un total de diez cadáveres.

Así pues, en lo que va de año, la cifra se eleva hasta las 38 personas que mueren en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos.

Protestas en la calle

Mientras tanto, cientos de ceutíes han salido a la calle para protestar contra la entrada masiva de inmigrantes que vive la ciudad y por la gestión que el gobierno de España está haciendo de esta crisis.

Protesta contra la gestión del gobierno en Ceuta | EP

Además, todos los partidos con representación en la Asamblea de Ceuta —PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!— han suscrito un comunicado en el que censuran "la actitud pasiva" del ejecutivo que lidera Pedro Sánchez y le exigen que active la emergencia nacional.

Italia plantea suspender Schengen

En paralelo, desde Roma han puesto sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España tras la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes que han cruzado a nado, pero también familias con mujeres y menores que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

"Estamos preparados para actuar, incluso mediante medidas extraordinarias, para defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo suspendiendo el Acuerdo Schengen con España", ha publicado en sus redes la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para quien "las imágenes que llegan desde Ceuta son impactantes". "Demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa", ha sentenciado.

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también se ha mostrado a favor del cierre del espacio Schengen con España, porque "la inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional". Además, ha sostenido que lo ocurrido hoy demuestra "cómo la decisión del gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos".