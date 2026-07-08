España espera recibir 43 millones de turistas este verano con un gasto récord de 64.000 millones

España afronta una de las mejores temporadas turísticas de su historia con la previsión de recibir alrededor de 43 millones de turistas internacionales entre los meses de junio y septiembre, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. Además, el gasto turístico alcanzará los 64.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al verano pasado.

Así lo anunció el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien destacó que el crecimiento será especialmente intenso en los destinos de interior y en la denominada España Verde, donde el aumento del gasto superará al registrado en las seis comunidades autónomas tradicionalmente más turísticas.

Según las estimaciones de Turespaña, las comunidades con menor peso turístico experimentarán incrementos del gasto de entre el 8% y el 10%, mientras que en los principales destinos el crecimiento se situará entre el 5% y el 6%. El Gobierno también prevé un buen comportamiento de los hoteles, campings y alojamientos de turismo rural.

El ministro señaló además que las reservas de última hora, ya detectadas durante los meses de abril y mayo, podrían impulsar aún más las cifras previstas para la temporada estival.

Hereu destacó la fortaleza del sector turístico español pese a la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, subrayando que España mantiene una posición competitiva frente a otros destinos europeos gracias a su estabilidad y menor exposición a la volatilidad de los precios energéticos.

En relación con el objetivo de alcanzar los 100 millones de turistas anuales, el ministro insistió en que no constituye una meta en sí misma, aunque reconoció que, de mantenerse la tendencia actual, esa cifra récord podría alcanzarse.

Los datos acumulados del año respaldan estas previsiones. Entre enero y mayo, España recibió 36,8 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en el mismo periodo de 2025, que realizaron un gasto de 50.257 millones de euros, un 7,8% superior al del año anterior. Además, el empleo turístico continúa en máximos históricos, con más de tres millones de trabajadores afiliados al sector.