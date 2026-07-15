España jugará la final del Mundial 16 años después

La selección española disputará la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse por 0-2 a Francia en las semifinales, un triunfo que sitúa al combinado de Luis de la Fuente a un solo paso de conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia y el séptimo gran título internacional de su palmarés.

La victoria en el AT&T Stadium de Dallas devuelve a España a una final mundialista 16 años después de levantar su primera estrella en Sudáfrica 2010. El próximo domingo, en el MetLife Stadium, se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El combinado nacional buscará ampliar un historial de éxitos que ya incluye el Mundial de 2010, las Eurocopas de 1964, 2008, 2012 y 2024, además de la Liga de Naciones conquistada en 2023. Será la undécima final de una gran competición internacional para España.

España se clasifica para la final | Europa Press

Tras el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente destacó el momento que atraviesa su equipo y aseguró que la clave del éxito reside en el colectivo. "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero ellos tenían delante al mejor equipo del mundo. En equipo somos imparables", afirmó.

El técnico elogió el compromiso de sus jugadores y aseguró que el fútbol español atraviesa un momento excepcional. "El futbolista español es el mejor del mundo. Este equipo mejora partido a partido y su margen de crecimiento parece infinito", señaló.

De la Fuente también restó importancia a las molestias físicas de Lamine Yamal y Pedro Porro, indicando que el primero no presenta problemas de relevancia y que el lateral sufrió únicamente una sobrecarga muscular.

El seleccionador evitó mostrar preferencias sobre el rival en la final, aunque reconoció que le haría ilusión enfrentarse a Argentina por su amistad con el técnico albiceleste, Lionel Scaloni.

La Familia Real viendo el partido | Europa Press

La Casa Real y Sánchez celebran el pase a la final

La clasificación de España desató una oleada de felicitaciones desde las instituciones. La Casa Real compartió un vídeo en el que los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, celebran los goles de la selección y trasladó un mensaje de apoyo al equipo.

"Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. A luchar por el título con todo un país a vuestro lado", señaló la Casa Real.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la victoria de "espectacular" y aseguró que la selección "ha vuelto a hacer soñar" a los aficionados españoles.

También dirigentes de distintos partidos políticos, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebraron el triunfo de la selección, que el domingo buscará conquistar el mayor título del fútbol mundial por segunda vez en su historia.