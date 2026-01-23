España no se unirá a la junta de paz de Trump, que retira la invitación a Canadá

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado ya que no formará parte de la junta de paz para Gaza promovida por Estados Unidos, que, por su parte, ha decidido en las últimas horas retirar la invitación que había cursado al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En el caso de España, Sánchez ha justificado su decisión en el hecho de que la iniciativa “está fuera del marco de Naciones Unidas” y, además, “no ha incluido a la Autoridad Palestina" aunque sí contará con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Y es que, desde su punto de vista, “el futuro de Palestina deben dirimirlo los palestinos”. Ayer Trump, desde Davos, definió Gaza en términos inmobiliarios como “una hermosa propiedad con vistas al mar” antes de que su yerno proyectara unas imágenes sobre la reconstrucción del enclave costero planteado como un destino turístico de playa.

Plan de Estados Unidos para "la nueva Gaza"

En cuanto a Canadá, el inquilino de la Casa Blanca ha comunicado a través de su red social que retira la invitación de Carney para formar parte de “la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida” sin detallar el motivo, pero después de que el primer ministro del país vecino rechazase en Davos la "subordinación" a Estados Unidos y se posicionase al lado de los países europeos frente a la intromisión de Trump en Groenlandia.