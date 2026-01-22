Trump lanza su junta de paz para reconstruir Gaza, "una hermosa propiedad con vistas al mar"

Con una imagen similar a la de Naciones Unidas y arropado por apenas una veintena de líderes procedentes mayoritariamente de países asiáticos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado la plataforma de Davos para celebrar la ceremonia de arranque de su junta de paz: un organismo concebido inicialmente para orientar el futuro de Gaza pero que aspira también a "hacer muchas otras cosas" en la esfera internacional.

Logo de la junta de paz impulsada por Donald Trump

Así pues, Trump ha firmado el manifiesto de adhesión a este ente, al igual que lo han hecho una veintena de "amigos" suyos, entre los que se encuentran los representantes de países europeos como Hungría, Bulgaria y Kosovo; americanos como Paraguay y Argentina; Marruecos por parte de África; y asiáticos como Arabia Saudí, Turquía, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kazajistán, Pakistán y Qatar. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también ha aceptado la oferta del neoyorquino para integrarse, pero no acudió al Foro de Davos debido a la orden de captura internacional que pesa sobre él.

Captura de imagen de la presentación de la junta de paz de Trump

Durante su intervención en el lanzamiento de esta junta, Trump ha pronosticado que tendrá "mucho éxito" en Gaza, pues pondrá fin "a décadas de sufrimiento y derramamiento de sangre". Y, tras apuntar que pareciera que los palestinos "nacen con un rifle en las manos", ha hecho votos por la consecución de una paz "hermosa, duradera y gloriosa" en Oriente Próximo.

Según sus planes, Gaza podría reconstruirse gracias a una inversión de 25.000 millones de dólares, lo que conllevaría la creación de más de medio millón de puestos de trabajo y el aumento de la riqueza en la zona. "Es una hermosa propiedad con vistas al mar", ha llegado a verbalizar para enfatizar su "asombroso potencial".

Pero ha sido su yerno —que ha tomado la palabra tras su secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff— quien ha dibujado ese horizonte de crecimiento y prosperidad en el enclave costero, fundamentado en un modelo turístico de sol y playa.

Plan de Estados Unidos para "la nueva Gaza"

La junta de paz "puede expandirse"

Después de haber aseverado en declaraciones anteriores que la junta de paz "podría" reemplazar a Naciones Unidas —una afirmación que han rechazado países como China o Alemania—, Trump ha incidido en que el organismo recién creado tiene amplias capacidades. "Una vez esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos", ha recalcado, puesto que todavía no ha recibido muchas respuestas de entre las 60 invitaciones que ha emitido.

Con todo, a la vista de las críticas recibidas por la sustitución de la ONU, ha sostenido que trabajará "en colaboración" con la organización transnacional. "Siempre he dicho que Naciones Unidas tiene un enorme potencial, pero no lo han aprovechado", ha apostillado, para hacer hincapié en que el trabajo "combinado" de ambas entidades podría ser "algo único".

El precio de la paz

Según las condiciones estipuladas por Trump, los países formarán parte de este órgano durante un período de tres años que solamente podría ser renovado en caso de que el propio neoyorquino así lo apruebe. Sin embargo, los países podrían convertir su asiento en permanente siempre que aporten más de 1.000 millones de dólares a la reconstrucción de Gaza durante su primer año.

Por el momento, Putin estaría analizando tal posibilidad. Si bien todavía no ha confirmado su disposición a formar parte del órgano, sí ha avanzado que podría destinar esos recursos al pueblo palestino, unido al ruso por una "relación especial". "Podríamos enviar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados bajo la anterior administración estadounidense a la junta de paz", ha declarado en una reunión con su consejo de seguridad.