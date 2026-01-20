Macron: "Prefiero el respeto a los abusones y el Estado de derecho a la brutalidad"

Tan solo unas horas después de que el presidente Trump desvelase en su red social un mensaje de su homólogo francés en el que apelaba a la búsqueda de consensos mientras le reprochaba su actitud con respecto a Groenlandia, Emmanuel Macron ha tomado la palabra en Davos para advertir de los riesgos de un mundo regido por "la ley del más fuerte" o, directamente, "un mundo sin ley donde se viola el derecho internacional". "Yo prefiero el respeto a los abusones, y el Estado de derecho a la brutalidad", ha contrapuesto.

En este sentido, en una clara réplica al líder de Estados Unidos —que hoy mismo amenazó con elevar los aranceles de Francia al 200%—, ha rechazado prácticas "abusonas" de un país que recurre a unos gravámenes "inaceptables" para utilizarlos como "palanca" contra la soberanía de otros territorios, a raíz del anuncio de Trump de imponer nuevas tasas adicionales a los países que han desplegado tropas en Groenlandia hasta que la isla ártica pase a su poder. "Es claramente un momento muy preocupante", ha prevenido así de la "deriva hacia la autocracia" que resurge en estos tiempos y de las ambiciones imperialistas que emanan de la potencia norteamericana.

Así las cosas, y no sin admitir que en Europa existen problemas que "necesitan reformas", el dirigente galo ha puesto en valor en su intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos que "un lugar predecible y justo donde el Estado de derecho sigue siendo la regla del juego es un buen lugar para el presente y para el futuro". Precisamente por ello, ha apostado por "una mayor cooperación" que permita construir "una soberanía estratégica y económica más sólida" frente a quienes optan por debilitar el multilateralismo.

Sus palabras fueron respaldadas por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, después de que Trump publicase un mapa en sus redes sociales incluyendo a su país como el Estado número 51 de Estados Unidos. Con la misma idea del recurso a los aranceles como palanca para intervenir en las decisiones de otros países, ha dejado claro que el acuerdo por el que la hegemonía norteamericana aportaba garantías de estabilidad y seguridad a Occidente "ya no funciona". Y, por su parte, ha preferido secundar a Groenlandia y Dinamarca frente a las amenazas del neoyorquino.

Finalmente, en momentos de "ruptura" como el actual, tanto a nivel político como económico, el canadiense ha rechazado la "subordinación" a terceros y ha apuntado hacia el impulso "comprensible" de desarrollar una mayor autonomía en ámbitos como el alimentario, el energético o el financiero, pero también en lo referente a los minerales críticos y a la cadena de suministros. "Cuando las normas ya no te protegen, debes protegerse a ti mismo", ha planteado, antes de explicar que su país ha empezado a apostar por su industria de defensa y a diversificar sus acuerdos comerciales y de seguridad con países europeos y asiáticos.

También el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha llamado a combatir con firmeza las amenazas de Donald Trump y a "iniciar una guerra comercial" si el norteamericano condiciona la subida de los aranceles a su ambición por hacerse con Groenlandia. "Si cedemos ahora, perdemos la dignidad", ha subrayado, antes de criticar que el inquilino de la Casa Blanca está cruzando "muchas líneas rojas" y de requerir que la UE muestre respeto por sí misma.