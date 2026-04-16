España rinde homenaje a los 307 españoles desaparecidos y asesinados por la dictadura argentina

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y en colaboración con el Instituto Cervantes, rendirá homenaje a los 307 españoles desaparecidos o asesinados durante la dictadura argentina (1976-1983). El acto tiene lugar este jueves en la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

La iniciativa parte de la declaración institucional aprobada por el ejecutivo el pasado 24 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Este reconocimiento pone el foco en las víctimas españolas de un régimen que empleó la persecución política, las detenciones clandestinas, la tortura y las desapariciones forzadas como herramientas sistemáticas de represión.

Muchos de los 307 ciudadanos homenajeados eran emigrantes o descendientes de exiliados del franquismo que, tras huir de la dictadura en España, volvieron a sufrir la violencia de otro régimen autoritario. El acto busca no solo preservar su memoria, sino también acompañar a sus familias y reforzar el compromiso institucional con los principios de verdad, justicia y reparación.

Cartel del homenaje | Instituto Cervantes

El homenaje contará con una destacada participación institucional y cultural. Intervendrán, entre otros, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro Ángel Víctor Torres y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. El acto será conducido por el periodista Xabier Fortes.

Además, participarán figuras del ámbito cultural como Ana Belén, Juan Diego Botto y Miguel Ríos, junto al cantautor Pedro Pastor. El programa incluye también un debate con la exfiscal general del Estado Dolores Delgado y el antropólogo forense Luis Fondebrider, experto en la identificación de víctimas de desapariciones forzadas.

El homenaje, que será de acceso libre hasta completar aforo y podrá seguirse también online, pone el acento en la importancia de la cooperación internacional, en el papel de la sociedad civil y en la lucha contra la impunidad, en un momento en el que la recuperación de la verdad histórica sigue siendo una demanda vigente.