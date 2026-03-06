Un “escudo social” preparado si el conflicto de Irán se alarga

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a motorizar con los agentes sociales los efectos del conflicto bélico en Oriente Medio y no descarta tomar nuevas medidas si la guerra escala, aunque recordó que España cuenta ya con un “escudo laboral y económico”, tejido desde hace seis años, con la pandemia del covid, disponible si se tiene que usar. Así, lo indicó tras la reunión mantenida con las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme en el Ministerio tras la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado fin de semana y la afirmación de Donald Trump de que España es un aliado “terrible” y de que dio orden de cortar el comercio con España.

Tras el encuentro, Díaz agradecido a los agentes sociales estar una vez más “a la altura del país” e indicó que la reunión sirvió para poner “en común” un diagnóstico de los posibles efectos del conflicto en Irán, que confía en que no se produzcan, así como compartir las políticas públicas que están ya a disposición de las empresas y los trabajadores. “Estamos preparándonos. En el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es actuar ex ante, lo hemos hecho en pandemia, lo hemos hecho en todas las crisis, en el volcán de La Palma, lo hemos hecho en la dana, lo hemos hecho recientemente en Andalucía y hoy lo vamos a volver a hacer”, expuso Díaz, que mandó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante una prolongación del conflicto en Oriente Medio.

Impacto fiscal

La titular de Trabajo indicó, asimismo, que los agentes sociales le solicitaron hacer público el impacto fiscal de los costes de las medidas que se puedan tomar. Sobre esta última cuestión, reconoció que es “muy interesante” y que nunca se hace público. “Hoy hemos hecho solo público el impacto fiscal de los planes de empleo que tenemos hoy activados en toda España, pero el coste fiscal de las medidas que sirven para salvar empresas y sirven para salvar trabajos en España es muy elevado”, expuso. Díaz indicó, de igual manera, que les facilitaron a los agentes sociales, las normas y el dispositivo ante el conflicto en Irán que está ya completamente “listo” por si fuera necesario usarlo. Por tanto, expuso la ministra de Trabajo, en esta reunión no se tomaron nuevas medidas, pero aseguró que si en la mesa de monitorización que se creará con los agentes sociales se detectan nuevas medidas necesarias, se tomarán si fuera necesario, como posibles bonificaciones.

La ministra de Trabajo puso el foco, de igual manera, en la pequeña empresa y los autónomos, a los que se comprometió a acompañar “en todo lo que sea necesario” como “siempre”. “Hoy había una reunión global del conjunto del Gobierno, insisto, los españoles y las españolas tienen que estar tranquilos”, expuso Díaz, que aseguró que el Ejecutivo está teniendo y tendrá en cuenta “todas las medidas”, como posibles bonificaciones en los carburantes, y “otras”.

Según datos del Ministerio de Trabajo presentados a los agentes sociales, el precio del petróleo se incrementó un 17% desde el inicio del conflicto en Irán, el gas natural en el mercado europeo se elevó un 61% y existe un especial riesgo de inflación y pérdida de poder adquisitivo especialmente en los sectores electro-intensivos. Desde el Gobierno aseguran que estarán atentos a los próximos días.

Ertes y bonificaciones

Frente a ello, recordaron desde el Ministerio de Trabajo las medidas disponibles, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la limitación del despido objetivo, las bonificaciones a las empresas afectadas y reconocimiento de fraccionamiento o aplazamiento de obligaciones y las prestaciones por desempleo y cese de actividad, entre otras. Asimismo, recuerdan que ante un repunte de los costes energéticos se debe priorizar el trabajo a distancia, está disponible el “Plan MeCuida” que da la posibilidad de adaptar horarios o suspender actividad hasta el 100% cuando concurran las circunstancias previstas para su activación, existen permisos climáticos y por catástrofe y planes de empleo extraordinarios.

Los sindicatos piden verse con Sánchez Por su lado, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, indicaron que si el conflicto escala, tendrá consecuencias energéticas, por lo que será necesaria una reunión con más miembros del Gobierno para abordar cuestiones “más concretas”, que deberá estar presidida por el presidente, Pedro Sánchez. En este sentido, Álvarez pidió no generar alarma ante un conflicto que es todavía muy reciente y sobre el que no se sabe aún las consecuencias que puede tener para la economía española, y aseguró que el Gobierno de España tiene “medios y recursos” para abordarlo. Por su lado, Sordo recalcó que si el conflicto se alarga, tendrá efectos sobre el incremento de precios de la energía, transporte y otros, por lo que habrá que ir tomando “medidas paliativas” de los precios energéticos o del efecto de la inflación sobre las economías, sobre los combustibles u otras cuestiones y, en caso de que escalara aún más, habrá que activar medidas para proteger el empleo y para proteger a las empresas.