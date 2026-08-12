De la Espriella agradece el apoyo de la Casa Real y expresa su preocupación por los españoles desaparecidos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha agradecido este martes las palabras de solidaridad y cercanía de la Casa Real española tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado lunes y ha expresado su preocupación por los ciudadanos españoles que permanecen desaparecidos

De la Espriella ha trasladado su agradecimiento a la Familia Real por su apoyo durante estas horas de dolor y ha asegurado compartir la preocupación por todas las personas que todavía no han podido ser localizadas, entre ellas ciudadanos españoles

El mandatario ha destacado además los profundos lazos históricos y humanos que unen a España y Colombia y ha señalado que estos vínculos se hacen especialmente presentes ante una tragedia como la provocada por el terremoto

La Casa Real española había expresado previamente su profunda solidaridad y apoyo al pueblo colombiano y había trasladado sus pensamientos a las personas que han perdido a seres queridos y a todos los afectados por el seísmo

En su mensaje, la Familia Real también mostró su preocupación por las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que todavía no habían podido ser localizados, y expresó su deseo de que pudieran ser encontrados cuanto antes

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha confirmado este martes que su departamento tiene contabilizados 164 ciudadanos españoles en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto, aunque ha señalado que no tiene constancia hasta el momento de españoles heridos o fallecidos