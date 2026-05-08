Estados Unidos ataca a dos petroleros de Irán, que advierte de que sus misiles están "al 120%"
ataque a Irán
Los ataques en aguas del golfo Pérsico continúan. Estados Unidos ha vuelto a notificar que ha "inmovilizado" a dos petroleros de Irán que pretendían ingresar en un puerto de su país.
El Sea Star III y el Sevda trataban de "violar el bloqueo vigente", de modo que el ejército norteamericano ha disparado desde un portaaviones contra las chimeneas de los buque, que quedan así fuera de operación.
En este contexto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha recriminado a Washington que siempre opte por "aventuras militares temerarias" en lugar de trabajar en una solución válida para ambos países.
Y, tras sugerir que los últimos ataques estadounidenses pueden haber sido instigados por el "saboteador", como se ha referido a Netanyahu, ha lamentado que "la diplomacia siempre es la víctima", porque Irán "nunca" cederá.
Es más, ha advertido de que los misiles de la república islámica están recargados "al 120%", preparados para una reanudación de las hostilidades a plena potencia. "Y en la preparación para defender a nuestro pueblo, la capacidad está al 1.000%", ha concluido.
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