Irán: "Pronto celebraremos nuestra fiesta de la victoria"

En medio del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, las autoridades de la república islámica no solo mantienen elevado el tono, sino también las amenazas sobre la gestión del estrecho de Ormuz y las condiciones de uso de este paso estratégico para la economía mundial.

"Pronto celebraremos nuestra fiesta de la victoria, y las sanciones y presiones que han impuesto a la nación en los últimos años se levantarán con la gran victoria de la nación iraní", ha reivindicado su vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref, en declaraciones a la cadena de televisión estatal iraní Press TV.

Sin mencionar el proceso de paz, después de que el presidente Trump diese por hecha la existencia de un acuerdo, de lo que ha hablado el jerarca iraní es sobre la estrategia de Teherán en lo relativo a Ormuz. Dos días después de anunciar un cambio en el sistema de cruce, que requiere ahora la concesión de un permiso por parte de la autoridad del estrecho, ha reivindicado el derecho de Irán a controlar el paso.

"La república Iislámica de Irán, desde una perspectiva jurídica, estratégica y económica internacional, ha decidido gestionar el estrecho de Ormuz, y esta gestión puede garantizar la seguridad de esta vía navegable y de todos los países de la región", ha subrayado, reivindicando de paso que este enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán "es propiedad absoluta de Irán".

"Estamos plenamente preparados para cooperar con nuestros vecinos del sur y garantizar la seguridad regional", ha sentenciado, dejando ver así que pretende generar unas condiciones favorables para que los países de su entorno opten por colaborar con el régimen de los ayatolás.