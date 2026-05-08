Trump reitera que Irán "quiere" firmar la paz y que la negociación va "muy bien"

En un contexto de incertidumbre sobre la marcha de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el diálogo estancado desde una primera ronda de conversaciones en Pakistán, el presidente Trump mantiene que las autoridades de la república islámica "quieren" firmar la paz "mucho más" que él.

"Estamos negociando con los iraníes", ha asegurado, y esas negociaciones "van muy bien". En paralelo a sus declaraciones, no obstante, el vicepresidente primero de Irán hablaba para la televisión pública iraní en términos de mantener el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz y de lograr "una gran victoria" para su país.

En medio de estas contradicciones, que esta semana llevaron al inquilino de la Casa Blanca a prácticamente dar por cerrado un acuerdo mientras Irán anunciaba más restricciones al paso por Ormuz, en las últimas horas ambos países han mantenido un intercambio de ataques en la zona del estrecho. A pesar de ello, Trump ha asegurado que el alto el fuego continúa vigente: de lo contrario, se vería "un gran resplandor saliendo de Irán".

Y, desde el convencimiento de que "es lo único que entienden" en la cúpula de la república islámica, ha amenazado una vez más con que "lo van a pasar muy mal" si no firman un acuerdo.