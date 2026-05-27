Estados Unidos confirma avances en las negociaciones con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado que se han logrado "algunos avances" en el marco de las negociaciones con Irán y, además, detecta que "hay cierto interés" por parte de la república islámica en poner fin al conflicto.

En todo caso, durante una reunión de los cargos de la administración Trump, Rubio ha planteado que si la vía diplomática "no funciona" existen "otras opciones disponibles", deslizando así nuevas amenazas al país centroasiático.

Sus palabras llegan después de que la televisión pública iraní informase sobre la posibilidad de que en el plazo de un mes se normalice el paso por el estrecho de Ormuz. Según su información, así consta en un borrador de acuerdo en el que se recoge también que Irán y Omán contarán con un mecanismo para supervisar el tráfico marítimo en el estrecho, algo a lo que se opondría la Casa Blanca.

El propio Trump ha asegurado que "nadie" va a "controlar" esas aguas internacionales. "Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", ha zanjado.