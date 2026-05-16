Trump amenaza a Irán: "Más les vale llegar a un acuerdo"

"Si no firman, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo". El presidente de Estados Unidos ha vuelto a recurrir a las amenazas para tratar de conseguir la paz en Irán.

Con el diálogo de Islamabad encallado, y en medio de un alto el fuego, Trump ha optado una vez más por presionar a las autoridades de la república islámica de cara a cerrar un pacto que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, iniciado hace más de diez semanas.

En todo caso, en una entrevista con la cadena francesa BFM, tan solo un día después de reconocer que desechó la propuesta enviada por Teherán porque no le gustó la primera frase, ha admitido ahora que no tiene "ni idea" de cuáles son los planes de Irán.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha vuelto a mostrarse partidario de "la diplomacia y las soluciones pacíficas" frente a la "arrogancia", a los intentos de "intimidación" y a la "violencia desenfrenada" que utiliza la potencia norteamericana.