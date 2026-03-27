Estados Unidos y Corea del Sur realizan maniobras militares conjuntas con fuego real y drones

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur han emprendido una serie de maniobras militares, esta vez con fuego real y drones de reconocimiento, a unos 30 kilómetros de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas.

En concreto, han sido unos 900 efectivos los implicados en estos ejercicios realizados en el complejo surcoreano de Pocheon, que tienen por objetivo, según el ejército estadounidense, "reforzar" las capacidades operativas de las tropas a través de la introducción de nuevas tecnologías.

"Al integrar las últimas tecnologías, como los sistemas aéreos no tripulados, y ejecutar operaciones complejas en múltiples dominios, la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea está forjando activamente una fuerza más letal, ágil e interoperable", ha destacado el cuerpo armado.

En la misma línea, ha puesto en valor que esta fuerza conjunta está "preparada para disuadir la agresión y garantizar la estabilidad en la región del Indo-Pacífico", en un contexto de aumento de la tensión en la península de Corea.

De hecho, anteriores maniobras militares conjuntas entre Washington y Seúl—sin munición real— ya habían despertado los recelos de Pyongyang, hasta el punto de que la hermana del recién reelegido líder norcoreano, Kim Jong Un, llegó a alertar de que este tipo de actos "temerarios" podrían tener "terribles consecuencias" y conducir a "la destrucción de la estabilidad en la región".