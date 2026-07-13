Estados Unidos e Irán intensifican el conflicto con nuevos ataques cruzados en torno al estrecho de Ormuz

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán ha dado un nuevo paso este lunes con un intercambio de ataques que eleva aún más la tensión en Oriente Próximo. Mientras el Ejército estadounidense asegura haber golpeado decenas de objetivos militares iraníes, Teherán responde afirmando haber atacado bases con presencia de tropas de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de la conclusión de una nueva oleada de bombardeos contra instalaciones iraníes con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Teherán para atacar el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz. Según Washington, entre los objetivos alcanzados figuran sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones, además de embarcaciones rápidas iraníes. La operación incluyó, por primera vez, el empleo de drones navales de ataque, además de aviones de combate y buques de guerra.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció una operación de represalia contra bases militares con presencia estadounidense en Jordania, Bahréin y Kuwait. Teherán asegura haber atacado instalaciones estratégicas, depósitos de combustible, centros de mando y sistemas de defensa aérea, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente.

Las autoridades de Bahréin confirmaron la activación de las sirenas de alarma y pidieron a la población que buscara refugio, mientras continúa la evaluación de los daños.

El intercambio de ataques se produce en un momento de máxima tensión por el control del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial. Estados Unidos insiste en que Irán no tiene autoridad para cerrar este corredor marítimo, mientras la República Islámica sostiene que defenderá sus aguas frente a cualquier intervención extranjera.