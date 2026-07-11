Trump amenaza a Irán y asegura que hay "mil misiles listos" para atacar si Teherán cumple su amenaza de muerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que dispone de 1.000 misiles preparados para atacar Irán en caso de que la República Islámica lleve a cabo cualquier intento de asesinato contra él, en un nuevo episodio de tensión entre ambos países.

A través de un mensaje en redes sociales, Trump aseguró que ya ha dado las órdenes necesarias para una respuesta inmediata y advirtió de que el Ejército estadounidense está preparado para "destruir por completo" objetivos estratégicos iraníes si se materializan las amenazas que, según denuncia, ha recibido desde distintos ámbitos vinculados a Teherán.

Las declaraciones llegan después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, acusara a Washington de incumplir el acuerdo preliminar alcanzado el pasado 17 de junio para rebajar el conflicto en Oriente Próximo. Teherán sostiene que Estados Unidos ha vulnerado el compromiso de mantener el statu quo al imponer nuevas sanciones contra Ali Ansari, señalado por Washington como un colaborador cercano del líder supremo iraní.

Además, la Administración estadounidense ha exigido a Irán que emita una declaración pública garantizando la libre navegación en el estrecho de Ormuz y que cese cualquier amenaza contra buques mercantes que transiten por la zona.

Las demandas habrían sido trasladadas a las autoridades iraníes tanto de forma directa como a través de mediadores internacionales, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre sobre la estabilidad regional y el futuro de las negociaciones entre ambos países.