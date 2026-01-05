Trump baraja replicar en Colombia la operación ejecutada en Venezuela: "Suena bien"

"Me suena bien". Es la respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la ejecutada en Venezuela el pasado sábado, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y bombardearon varios puntos en Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

Y es que, a juicio de Trump, Colombia es un país "muy enfermo" y gobernado por "un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos", en alusión a Gustavo Petro, con quien ha tenido múltiples enfrentamientos. "Pero no va a seguir haciéndolo mucho más", ha apostillado.

Estas acusaciones ya fueron respondidas por el mandatario colombiano a través de sus redes sociales. "Deje de calumniarme, señor Trump", ha replicado Petro, quien ha criticado que el estadounidense "hable sin conocer" su historia personal, pues su nombre "no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico, ni de antes ni del presente". De hecho, se ha definido como un líder "surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia".

Cuba, "a punto de caer"

En el caso de Cuba, Trump ha juzgado que "está a punto de caer" debido al colapso de su economía, pues la isla "obtenía todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano". Así pues, ha dado por hecho que el país dirigido por Miguel Díaz-Canel se hundirá solo, sin que se requiera "ninguna" actuación por parte de su administración.

"Hay muchos cubanoamericanos que estarán muy contentos con esto", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca.

México tiene que "ponerse las pilas"

Distinta reacción ha tenido el presidente de Estados Unidos al ser preguntado por México. A su presidenta, Claudia Sheinbaum, la ha elogiado como "una persona estupenda", pero ha llamado al gobierno que capitanea a "ponerse las pilas" en su lucha contra el narcotráfico porque las drogas "están entrando a raudales".

De hecho, ha reclamado al ejecutivo del país azteca una actuación más fuerte frente a los cárteles, hasta el punto de que —como ha desvelado— ofrece tropas a su homóloga mexicana "cada vez" que hablan. "La presidenta está preocupada y tiene un poco de miedo", ha detectado, consciente de que, aunque no sea "agradable" decirlo, "los cárteles controlan México".

Y, en este escenario, Trump ha asumido que su administración tendrá que "hacer algo" en el país centroamericano.

"Apropiación"

Colombia y México son dos de los países latinoamericanos gobernados por fuerzas de izquierda que, junto con España, rechazaron la operación de Estados Unidos en Venezuela.

En concreto, reprobaron las "injerencias" de la potencia norteamericana y su "apropiación" de los recursos naturales del país caribeño.