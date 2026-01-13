Estados Unidos propone ampliar la cooperación con Panamá frente al narcotráfico

Con la gestión del canal de Panamá que Estados Unidos pretende recuperar como telón de fondo, una delegación del gobierno centroamericano se ha desplazado a Washington para mantener un contacto con Marco Rubio, designado secretario de Estado por el presidente Trump.

Al término de un encuentro en el que participaron los ministros panameños de Exteriores y de Asuntos del Canal, Javier Martínez-Acha y José Ramón Icaza, un portavoz del departamento de Estado trasladó que el refuerzo de la lucha contra el narcotráfico había estado sobre la mesa de la reunión de forma prioritaria, así como también la importancia de ampliar la colaboración para hacer frente a la "delincuencia transnacional" en todas sus formas.

“El secretario y el ministro discutieron oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, incluida nuestra cooperación ampliada en materia de seguridad para combatir amenazas comunes, como el narcotráfico y la delincuencia transnacional”, amplió posteriormente un comunicado del gobierno panameño.

A su regreso a la Casa Blanca, Trump anunció que contaba con un plan para hacerse con el control del canal de Panamá —algo que ya motivó las quejas del presidente José Raúl Mulino—. Además de los consabidos motivos de interés económico de una infraestructura por la que pasa el 6% del comercio mundial, el neoyorquino alegó que el paso estaba siendo utilizado por los cárteles de la droga y también por espías chinos.

Así pues, el esquema de la reunión de hoy reproduce esa idea del problema que supone el narcotráfico en la región; de manera similar a lo que ocurrió los meses previos a la irrupción de Estados Unidos en Venezuela, tras lo cual los norteamericanos interceptaron la producción de petróleo del país caribeño.

"Infraestructuras críticas"

Con todo, Martínez-Acha aseguró que la reunión se desarrolló "en un gran ambiente y sobre la base de una relación fortalecida" y que el secretario Rubio "acogió con satisfacción las medidas adoptadas por Panamá para garantizar la protección de las infraestructuras críticas".

Por su parte, Marco Rubio expresó su "profundo agradecimiento por la sólida alianza" con Panamá, así como su "interés en seguir cooperando en los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela”.